Дарья Игнатова установила рекорд Премьер-лиги – 10 перехватов в одном матче

Форвард энд К» Дарья Игнатова стала абсолютной рекордсменкой женской Премьер-лиги по количеству перехватов в одном матче.

Во вчерашнем матче 1/4 финала плей-офф против УГМК баскетболистка сделала 10 перехватов, а также набрала 15 очков. Предыдущий рекорд принадлежал сразу нескольким игрокам (9). Турнир существует с 2010 года.

При этом подмосковная команда в овертайме нанесла поражение действующему чемпиону России и Евролиги со счетом 82:80.

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