Андрей Ватутин – про отстранение российских клубов: «Это не та ситуация, когда можно апеллировать в некий суд»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги об отстранении российских клубов от участия в турнире, отметив, что оспаривать это решение в европейском суде не имеет смысла.

«Важно отметить, что это касается только текущего сезона. О том, что будет в будущем сезоне, можно говорить лишь в виде прогнозов. Безусловно, в первую очередь, это будет связано с тем, как будут развиваться отношения между Россией и Украиной. Наверное, это ключевой фактор, на который будет опираться, принимая решение по будущему сезону.

Я предполагаю, что решение будет принято в мае или июне. Евролига не обязывала себя сроками. Это не та ситуация, когда можно апеллировать в некий суд. Можно подать, условно будем говорить, в некий европейский суд, пусть он оценивает законность и справедливость этого решения. На все уйдет полгода-год, на это время чемпионат Евролиги же не остановится. Он будет доигран, чемпион будет определен. Смысл сейчас подавать? Никто не скажет: «Вот решение суда, Евролига аннулируется, давайте все переиграем снова». Это невозможно.

Мое личное умозаключение такое, что если наступит некая политическая стабильность, спорт будет возвращаться. Это важнейшая составляющая нашей жизни, не только для России, но и для Европы и всего мира. Все хотят соревноваться с сильнейшими, тренироваться с сильнейшими и участвовать в сильнейших турнирах. Не думаю, что для спортивной составляющей Евролиги удаление трех сильных конкурентов ведет к повышению рейтинга, зрелищности турнира, и так далее. У нас оставались хорошие матчи, мы не сыграли дома с «Реалом», «Барселоной», должны были играть на выезде с «Олимпиакосом».

Это все кассовые истории. Обидно, что не состоялась игра с «Баварией», когда мы приехали, и матч отменили за час до его начала. В этой ситуации нет бенефициаров. Мы хотели играть, но так получилось. Мне кажется, эта ситуация не выигрышная ни для кого. В будущем может возникнуть история с проведением сезона с домашними матчами на нейтральных площадках в Европе. Сегодня я считаю, что это абсурдная история. Нет смысла иметь команду, которая выездные матчи играет в Европе, и домашние матчи тоже играет в Европе, и называется ЦСКА (Москва). Нужно иметь уважение к собственным болельщикам. Поэтому придется находить решение, но сейчас объективно не время говорить о будущем. Хочется знать большего, но спросить не у кого. Нет таких людей, которые знают, что будет завтра», — передает слова Ватутина телеканал «Матч ТВ».

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