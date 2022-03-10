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    Демар Дерозан повторил достижение Майкла Джордана

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан в среду набрал 36 очков в победном матче против «Детройта» (114:108).

    Дерозан в 40-й раз в нынешнем сезоне набрал 25+ очков за матч. Это лучший показатель среди игроков «Буллс» со времен Майкла Джордана (1997/98).

    Кроме того, на счету Дерозана в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых он набрал 35+ очками, не реализовав ни одного трехочкового броска. У всех остальных игроков лиги в сумме 10 таких матчей.

    Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

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