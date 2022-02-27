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    Леброн Джеймс: «Надеюсь, что никто из преданных болельщиков «Лейкерс» не слушает инсайдера Билла Орама»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс призвал болельщиков лос-анджелесского клуба не воспринимать всерьез сообщения инсайдера The Athletic Билла Орама.

    «Странно, что вы, ребята, не конкретно вы, а тот, кто это затеял, Билл, так не любит «Лейкерс». Что бы они ни сказал про «Лейкерс», это всегда негатив.

    Я надеюсь, что никто из преданных болельщиков «Лейкерс» не слушает Билла Орама. Он уже давно не говорил ничего хорошего про «Лейкерс», – заявил Леброн во время общения с журналистами.

    Также Джеймс опроверг слухи о возможном уходе из «Лейкерс».

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

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