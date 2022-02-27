Леброн Джеймс: «Надеюсь, что никто из преданных болельщиков «Лейкерс» не слушает инсайдера Билла Орама»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс призвал болельщиков лос-анджелесского клуба не воспринимать всерьез сообщения инсайдера The Athletic Билла Орама.

«Странно, что вы, ребята, не конкретно вы, а тот, кто это затеял, Билл, так не любит «Лейкерс». Что бы они ни сказал про «Лейкерс», это всегда негатив.

Я надеюсь, что никто из преданных болельщиков «Лейкерс» не слушает Билла Орама. Он уже давно не говорил ничего хорошего про «Лейкерс», – заявил Леброн во время общения с журналистами.

Также Джеймс опроверг слухи о возможном уходе из .

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер