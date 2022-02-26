Кармело Энтони: «Лейкерс» созданы для того, чтобы как можно дальше пройти в плей-офф»

Форвард считает, что команда сможет прибавить в решающей части сезона.

«Лейкерс» созданы для того, чтобы как можно дальше пройти в плей-офф. Мы созданы для плей-офф, просто есть вещи, которые мы не можем контролировать. Мы не можем контролировать травмы и то, как это сказывается на отдельных игроках и команде в целом.

Но сейчас наступает вторая половина сезона, осталось всего 24 матчах, это ключевой момент и мы точно должны изменить наш подход», – заявил Энтони.

«Лейкерс» после поражения от «Клипперс» имеют результат 27-32 и идут на 9-м месте на Западе.

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