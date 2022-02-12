Михаил Кулагин переведен в резерв сборной России из-за последствий коронавируса

Сборная России объявила расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами.
Защитник «Нижнего Новгорода» Михаил Кулагин по сравнению с январским вариантом ростера перемещен из расширенного состава в резерв, в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов из «Енисея».
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Кулагин переведен в резерв национальной сборной из-за последствий коронавируса. Только на днях Михаил приступил к легким тренировкам после перенесенной болезни.
Игроков «Зенита» Дмитрия Кулагина и Андрея Зубкова тренер команды Хавьер Паскуаль попросил не вызывать в этом «окне» из-за большого количества травмированных.
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