Михаил Кулагин переведен в резерв сборной России из-за последствий коронавируса

Сборная России объявила расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами.

Защитник «Нижнего Новгорода» по сравнению с январским вариантом ростера перемещен из расширенного состава в резерв, в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов из «Енисея».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Кулагин переведен в резерв национальной сборной из-за последствий коронавируса. Только на днях Михаил приступил к легким тренировкам после перенесенной болезни.

Игроков «Зенита» и тренер команды Хавьер Паскуаль попросил не вызывать в этом «окне» из-за большого количества травмированных.

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