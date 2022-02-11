Хавьер Паскуаль – о матче с «Альбой»: «С нашей стороны игра шла с недостаточной энергией»

Главный тренер назвал причины поражения в матче с «Альбой» (67:76).

«Поздравляю «Альбу» с победой. Соперник провел концовку лучше, чем мы.

Решающий момент матча случится в концовке третьей четверти. Мы вели два очка, а затем получили глупый фол. Два штрафных на ровном месте, промах из-под кольца и трехочковый под сирену. После этого мы никак не могли прийти в себя.

В нападении и в защите мы не дорабатывали. Игра в целом была ровная, но при отрыве в 5 очков в пользу «Альбы» мы начали мазать свои мячи со всех дистанций. Игра с нашей стороны шла с недостаточной энергией. Очень жаль, но это реальность на данный момент», – заявил Паскуаль.

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