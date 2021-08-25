Потолок зарплат в НБА может существенно подняться к 2025 году благодаря новому контракту по продаже телеправ на 75 миллиардов долларов

Если НБА и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать рост потолка зарплат в ближайшие сезоны, то его величина может возрасти до 171 миллиона долларов к 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на источники в лиге.

Такое увеличение потолка должно произойти в связи с тем, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телеправ, сумма которого составит 75 миллиардов долларов.

Ожидается, что благодаря новому соглашению бюджет лиги будет ежегодно пополняться на 8,3 миллиарда – это на 5,7 миллиарда больше, чем по нынешнему контракту.

Отметим, что недавно другая американская лига, НФЛ, подписала новый контракт по продаже телеправ на 11 лет и 113 миллиардов долларов.

Профсоюз игроков НБА после существенного роста баскетбольных доходов лиги может снова принять решение о существенном росте потолка (примерно на 50 миллионов долларов) или все-таки согласиться на сглаживание лимита – во втором случае потолок поднимется по крайней мере на 15 миллионов долларов.

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