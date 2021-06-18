Евробаскет-2021. Женщины. Россия играет со Словенией за выход в 1/4 финала

Сегодня во Франции и Испании проходят четыре матча квалификационного раунда за выход в четвертьфинал женского Евробаскета-2021.

Сборная России играет с командой Словении, Испания встречается с Черногорией.

Женщины

Франция и Испания

За выход в 1/4 финала

Босния и Герцеговина – Хорватия – 80:69 (19:18, 14:18, 19:14, 28:19)

Босния и Герцеговина: Джонс (24 + 17 подборов), Бабич (16 + 6 передач), Дзомбета (14 + 5 подборов).

Хорватия: Дойкич (22 + 7 подборов), Слонжсак (14 + 5 передач), Бегич (11 + 9 подборов).

21 июня. 19:00

Италия – Швеция – 46:64 (11:19, 9:11, 17:15, 9:19)

Италия: Зандаласини (19), Бестаньо (5), Каранджело (5 + 5 подборов).

Швеция: Фрида Эльдебринк (22), Лойд (11 + 8 подборов), Нистрем (9 + 6 подборов).

21 июня. 19:00

Россия – Словения

21 июня. 21.45

Испания – Черногория

21 июня. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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