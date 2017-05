Главный тренер «Сперс» Грегг Попович, отвечая на вопрос журналистов о влиянии травмы Кавая Ленарда на ход финала Западной конференции против «Уорриорз» (0-1), выразил мнение, что нога центрового калифорнийцев Зазы Пачулии оказалась в месте приземления форварда не случайно.

«Такое подшагивание неприемлемо. Это опасно, это неспортивно. Так не делается. И этот конкретный персонаж не в первый раз замечен в подобного рода эпизодах.

У него есть послужной список, и вот что случилось в воскресенье. Это была абсолютно неестественная попытка помешать броску. Лига объявила подобный прием вне закона много лет назад и уделяет этому пристальное внимание. Теперь у нас нет Кавая. И вы хотите знать, что мы думаем по этому поводу. Вы хотите знать, уменьшает ли это наши шансы или нет.

Мы играем против команды, которую с большой вероятностью можно назвать лучшей в лиге – трудно сказать, что произойдет на Востоке – и 9,75 человека из 10 понимают, что «Уорриорз» выиграют у «Сперс».

Мы провели отличный сезон, здорово смотрелись в плей-офф. Мне кажется, мы только прибавляем, и вот у нас было «+23» в третьей четверти против . И мы теряем Кавая, теряем его вот так. И вы хотите знать, стали ли наши шансы меньше, хотите знать, что мы по этому поводу думаем. Вот что мы думаем», – заявил Попович во время общения с журналистами.

Попович вспомнил, как грузинский «большой» едва не сломал руку Ленарду и получил неспортивный за удар локтем Патрика Миллса в 2016 году, а также упомянул об инциденте с участием Пачулии и Дэвида Уэста в бытность того игроком «Сан-Антонио».

