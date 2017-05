Центровой Заза Пачулия отключил возможность комментирования своих постов в инстаграме после инцидента в первом матче финала Западной конференции со «Сперс», когда он травмировал лидера соперника .

Пачулия стал получать угрозы в свой адрес и в адрес своих близких.

Пользователи твиттера, а также люди из мира баскетбола, считают, что Пачулия подставлял ногу под приземляющегося Ленарда умышленно.

DIRTY PLAY BY PACHULIA. OBVIOUS ATTEMPT TO GET UNDERNEATH KAWHI’S BAD ANKLE. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) 14 мая 2017 г.

Sam Mitchell on Zaza’s foot and Kawhi’s ankle:



«That’s a dirty, dirty play...» pic.twitter.com/DsQyOLrk2v — Harrison Wind (@NBAWind) 14 мая 2017 г.

This could’ve actually been a fun series if Zaza didn’t make that dirty play on Kawhi. As if I needed more reasons to hate the Warriors. — Jordan Kaplan (@JKap415) 14 мая 2017 г.