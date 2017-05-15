Лидер «Сан-Антонио» Кавай Ленард травмировал левый голеностоп в первом матче серии финала конференции с «Голден Стэйт».

Это произошло в третьей четверти, когда при броске под него «подъехал» центровой «Уорриорс» Заза Пачулия.

Ленард покинул площадку и больше не возвращался.

Ленард изначально растянул связки левого голеностопа в пятом матче серии с «Хьюстоном».