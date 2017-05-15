НБА. Кавай Ленард получил травму голеностопа в первом матче с «Голден Стэйт»
Лидер «Сан-Антонио» Кавай Ленард травмировал левый голеностоп в первом матче серии финала конференции с «Голден Стэйт».
Это произошло в третьей четверти, когда при броске под него «подъехал» центровой «Уорриорс» Заза Пачулия.
Ленард покинул площадку и больше не возвращался.
Ленард изначально растянул связки левого голеностопа в пятом матче серии с «Хьюстоном».
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