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    НБА. Кавай Ленард получил травму голеностопа в первом матче с «Голден Стэйт»

    Теги травмы Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Кавай Ленард

    Лидер «Сан-Антонио» Кавай Ленард травмировал левый голеностоп в первом матче серии финала конференции с «Голден Стэйт».

    Это произошло в третьей четверти, когда при броске под него «подъехал» центровой «Уорриорс» Заза Пачулия.

    Ленард покинул площадку и больше не возвращался.

    Ленард изначально растянул связки левого голеностопа в пятом матче серии с «Хьюстоном».

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