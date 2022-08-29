Коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла продана на аукционе за $12,6 млн. Это рекорд для спортивных лотов

Коллекционная карточка с изображением американского бейсболиста Микки Мэнтла продана на аукционе за 12,6 млн долларов в Далласе.

Как сообщает аукционный дом Heritage Auctions, это рекордная сумма для спортивных коллекционных предметов. Прежний рекорд (9,3 млн) был установлен в этом же году, когда на аукционе продали футболку, в которой аргентинский футболист Диего Марадона забил дубль в ворота сборной Англии на чемпионате мира-1986.

Карточка Мэнтла выпущена в 1952 году. Он соревновался в 50-60-х годах и семь раз становился победителем Мировой серии в составе «Нью-Йорк Янкис».

«Восьмизначный результат на аукционе еще лет десять назад считался фантастикой для спортивного рынка. Мы всегда знали, что эта карточка превзойдет все рекорды и ожидания.

Но от этого не менее волнительно быть причастным к аукциону, на котором один лот впервые превосходит восьмизначную отметку», – сказал Крис Айви, директор спортивных аукционов в Heritage Auctions.