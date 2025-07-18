  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Экс-директор клуба «СКА-Нефтяник» Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда
1

Экс-директор клуба «СКА-Нефтяник» Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда

Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда.

Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 16 июля. 

Егорьков – бывший директор хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Сейчас он является советником по экономике и финансам министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. 

Ранее Минспорт зарегистрировал юридическое лицо Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за Министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

Насколько больше будут отчислять букмекеры и кто проконтролирует 30+ миллиардов? Госдума все утвердила

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Министерство спорта России
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
logoМихаил Дегтярев
logoСКА-Нефтяник
Российский спортивный фонд
Законы
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
В России хотят ограничить число букмекерских клубов – один ППС на 100 тысяч жителей. Законопроект внесен в Госдуму
18 июля, 08:09
Правительство сможет блокировать переводы денег букмекеров в Российский спортивный фонд в случае выявления нарушений
17 июля, 14:57
Около 2 тысяч россиян ежегодно обращаются за медицинской помощью из-за проблем с азартными играми: «Говорить о лудомании как об эпидемии нельзя»
2017 июля, 13:01
Главные новости
Михаил Дегтярев: «Хоккей с мячом в России переживает не лучшие времена. Ему явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения»
56сегодня, 16:12
Клуб по хоккею с мячом «Саяны» продолжит выступления в Суперлиге. Ранее сообщалось, что команду могут расформировать по финансовым причинам
115 июля, 14:30
Нападающий «Кузбасса» Никита Иванов стал самым ценным игроком чемпионата России по бенди
26 апреля, 07:10
Борис Скрынник: «Интерес к бенди в мире пропал. Присутствие сборной России служило стимулом для других стран двигаться вперед»
39 апреля, 17:00
Финляндия отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом из-за финансовых проблем
1123 апреля, 12:46
«Мурман» продолжит выступления в Высшей лиге по хоккею с мячом. Ранее клуб объявил, что покидает Суперлигу из-за финансовых проблем
3 апреля, 10:54
Мяус об уходе «Мурмана» из Суперлиги по хоккею с мячом: «Видимо, надо что-то менять. Не стоит делать из этого трагедию»
12 апреля, 13:59
«Мурман» покинул Суперлигу по хоккею с мячом из-за финансовых трудностей
2 апреля, 12:21
Чемпионат мира по хоккею с мячом. Швеция обыграла Финляндию в финале, США крупно уступили Норвегии в матче за бронзу
230 марта, 17:47
Борис Скрынник: «Водник» лидирует по количеству болельщиков, но для дальнейших достижений им нужна крытая арена»
322 марта, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
17 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
19 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
112 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
228 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
115 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59
Четырнадцать клубов Суперлиги примут участие в Кубке России по хоккею с мячом в новом сезоне
26 августа 2020, 13:35