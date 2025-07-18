Экс-директор клуба «СКА-Нефтяник» Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда

Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда.

Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 16 июля.

Егорьков – бывший директор хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Сейчас он является советником по экономике и финансам министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

Ранее Минспорт зарегистрировал юридическое лицо Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за Министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

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