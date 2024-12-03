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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» обыграл «Мурман»

«Старт» обыграл «Мурман» в матче чемпионата России по бенди.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

3 декабря

Старт – Мурман – 4:3 (4:0)

Турнирное положение: Динамо Москва – 21 очко (8 игр), Кузбасс – 21 (7), Водник – 21 (7), СКА-Нефтяник – 18 (8), Динамо Москва – 18 (7), Байкал-Энергия – 15 (8),  Волга – 12 (7), Енисей – 9 (7), Старт – 9 (5), Сибсельмаш – 6 (7), Саяны – 6 7), Родина – 3 (6), Ак Барс-Динамо – 3 (8), Уральский трубник – 3 (6), Мурман – 0 (7). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
результаты
Мурман
Старт
чемпионат России
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