Чемпионат России по хоккею с мячом. «Сибсельмаш» обыграл «Саяны», другие результаты
«Сибсельмаш» обыграл «Саяны» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
15 ноября
СКА-Нефтяник – Динамо Казань – 8:2 (3:0)
Байкал-Энергия – Уральский трубник – 7:3 (2:0)
Енисей – Родина – 8:2 (4:1)
Кузбасс – Динамо Москва – 11:5 (6:2)
17 ноября
Сибсельмаш – Саяны – 4:2 (1:1)
Турнирное положение: Кузбасс – 12 (4), Байкал-Энергия – 12 (4), СКА-Нефтяник – 12 (4), Водник – 9 (3), Динамо Москва – 9 (4), Енисей – 6 (4), Волга – 6 (4), Уральский трубник – 3 (4), Сибсельмаш – 3 (3), Мурман – 0 (2), Старт – 0 (2), Саяны – 0 (3), Родина – 0 (3), Динамо Казань – 0 (4).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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