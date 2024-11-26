Глава Хакасии опроверг слухи о закрытии хоккейного клуба «Саяны»
Глава Хакасии Коновалов опроверг слухи о закрытии хоккейного клуба «Саяны».
Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с президентом Федерации хоккея с мячом Хакасии Юрием Шпигальских и директором спортшколы «Саяны» Александром Колесниковым.
У Министерства спорта Хакасии нет планов по закрытию клуба. Необходимые для существования команды средства до конца сезона заложены в бюджет.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Пульс Хакасии
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