Глава Хакасии опроверг слухи о закрытии хоккейного клуба «Саяны»

Глава Хакасии Коновалов опроверг слухи о закрытии хоккейного клуба «Саяны».

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с президентом Федерации хоккея с мячом Хакасии Юрием Шпигальских и директором спортшколы «Саяны» Александром Колесниковым.

У Министерства спорта Хакасии нет планов по закрытию клуба. Необходимые для существования команды средства до конца сезона заложены в бюджет.