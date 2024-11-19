Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом», «Байкал-Энергия» против «Водника» и другие матчи
«СКА-Нефтяник» и «Мурманом» сыграют на чемпионате России по хоккею с мячом.
20 ноября пройдут очередные матчи турнира.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
20 ноября
СКА-Нефтяник – Мурман – 12.00
Байкал-Энергия – Водник – 14.00
Волга – Ак Барс-Динамо – 17.30
Родина – Саяны – 18.30
Динамо Москва – Сибсельмаш – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 12 (4), Байкал-Энергия – 12 (4), СКА-Нефтяник – 12 (4), Водник – 9 (3), Динамо Москва – 9 (4), Енисей – 6 (4), Волга – 6 (4), Уральский трубник – 3 (4), Сибсельмаш – 3 (3), Мурман – 0 (2), Старт – 0 (2), Саяны – 0 (3), Родина – 0 (3), Ак Барс-Динамо – 0 (4).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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