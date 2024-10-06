«Кузбасс» обыграл «Водник» и стал пятикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» завоевал Кубок России по хоккею с мячом.

В финальном матче «Кузбасс» обыграл «Водник » из Архангельска и стал обладателем трофея в пятый раз в истории.

Хоккей с мячом

Кубок России

Кемерово

Кузбасс – Водник – 5:2 (3:0)