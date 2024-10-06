«Кузбасс» обыграл «Водник» и стал пятикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом
Кемеровский «Кузбасс» завоевал Кубок России по хоккею с мячом.
В финальном матче «Кузбасс» обыграл «Водник» из Архангельска и стал обладателем трофея в пятый раз в истории.
Хоккей с мячом
Кемерово
Кузбасс – Водник – 5:2 (3:0)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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