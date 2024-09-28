Скрынник о возвращении россиян: «Мы по-прежнему участвуем в процессе, но те же шведы пытаются вставить нам палки в колеса»
Скрынник заявил, что шведы мешают возвращению россиян на международные турниры.
«Мы по-прежнему участвуем в процессе, участвуем во всех совещаниях. Конфронтацией с международной федерацией мы не занимаемся, смысла в этом нет. Но как всегда, те же шведы пытаются вставить нам палки в колеса в процессе общения.
Я думаю, международная федерация ждет не то чтобы отмашки от МОК, а от всей русофобской банды, которая регламентирует все. А там поставили федерации определенные задачи по нашему недопуску», – рассказал президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
Швеция выиграла последний чемпионат мира в 2023-м, когда сборная России была отстранена. До этого шведская сборная два раза подряд проигрывала россиянам в финалах ЧМ.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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