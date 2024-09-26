Бориса Скрынника единогласно переизбрали на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Борис Скрынник переизбран на пост главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Отчетно-выборная конференция прошла 26 сентября в Москве. Скрынник был единственным кандидатом, его единогласно переизбрали на 4 года.

Скрынник занимает пост президента ФХМР с 2009 года. Сейчас ему 76 лет. С 2006-го по 2022 год он также возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB).