Бориса Скрынника единогласно переизбрали на пост президента Федерации хоккея с мячом России
Борис Скрынник переизбран на пост главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Отчетно-выборная конференция прошла 26 сентября в Москве. Скрынник был единственным кандидатом, его единогласно переизбрали на 4 года.
Скрынник занимает пост президента ФХМР с 2009 года. Сейчас ему 76 лет. С 2006-го по 2022 год он также возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация хоккея с мячом России
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