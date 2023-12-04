Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится с «Волгой», московское «Динамо» против «Сибсельмаша» и другие матчи
Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
4 декабря
Енисей – Старт – 15:00
Кузбасс – Волга – 15:00
Сибсельмаш – Динамо Москва – 15:00
Мурман – Родина – 18:30
Ак Барс-Динамо – Уральский трубник – 19:00
Турнирное положение: Водник – 27 очков (9 матчей), Кузбасс – 24 (8), Динамо Москва – 21 (8), СКА-Нефтяник – 16 (9), Енисей – 16 (8), Байкал-Энергия – 13 (9), Сибсельмаш – 10 (9), Старт – 10 (9), Ак Барс-Динамо – 9 (8), Волга – 9 (8), Мурман – 6 (8), Саяны – 4 (10), Уральский трубник – 3 (7), Родина – 3 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.