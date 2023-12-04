Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится с «Волгой», московское «Динамо» против «Сибсельмаша» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

4 декабря

– – 15:00

Кузбасс – – 15:00

Сибсельмаш – Динамо Москва – 15:00

Мурман – – 18:30

Ак Барс-Динамо – Уральский трубник – 19:00

Турнирное положение: Водник – 27 очков (9 матчей), – 24 (8), – 21 (8), СКА-Нефтяник – 16 (9), Енисей – 16 (8), Байкал-Энергия – 13 (9), – 10 (9), Старт – 10 (9), – 9 (8), Волга – 9 (8), – 6 (8), Саяны – 4 (10), трубник – 3 (7), Родина – 3 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.