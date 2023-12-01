Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» сыграет с «Волгой», «Кузбасс» против «Старта», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

30 ноября прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Енисей – Волга – 15:00
 

Кузбасс – Старт – 15:00
 

Саяны – Динамо Москва – 15:00
 

Сибсельмаш – Водник – 15.00
 

Мурман – Уральский трубник – 18.30
 

Ак-Барс Динамо – Родина – 19.00
 

Турнирное положение: Кузбасс – 21 очко (7 матчей), Водник – 21 (7), Динамо Москва – 18 (7), Байкал-Энергия – 13 (8), СКА-Нефтяник – 13 (8), Енисей – 13 (7), Сибсельмаш – 10 (8), Старт – 10 (8), Волга – 9 (7), Ак Барс-Динамо – 6 (7), Саяны – 4 (8), Родина – 3 (5), Уральский трубник – 3 (6), Мурман – 3 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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