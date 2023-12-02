Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Саяны» против «Водника»
2-3 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
2 декабря
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 6.00
3 декабря
Саяны – Водник – 9.00
Турнирное положение: Кузбасс – 24 очка (8 матчей), Водник – 24 (8), Динамо Москва – 21 (8), Енисей – 16 (8), СКА-Нефтяник – 13 (8), Байкал-Энергия – 13 (8), Сибсельмаш – 10 (9), Старт – 10 (9), Ак Барс-Динамо – 9 (8), Волга – 9 (8), Мурман – 6 (8), Саяны – 4 (9), Уральский трубник – 3 (7), Родина – 3 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.