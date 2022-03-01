Чемпионат мира по хоккею с мячом-2022 перенесен из Сыктывкара

Теги чемпионат мира FIB Хоккей с мячом

Чемпионат мира-2022 по хоккею с мячом будет перенесен из российского Сыктывкара. 

«Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года из России после рекомендаций международных спортивных организаций.

Решение повлияет на ЧМ в Сыктывкаре и на юношеский ЧМ в Кемерово. Россия также не будет участвовать в женском чемпионате мира в Швеции», – сообщается на сайте FIB. 

Чемпионат мира должен был пройти с 27 марта по 2 апреля 2022 года. Новое место проведения пока не названо. 

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