Шестикратный чемпион мира Максим Ишкельдин скончался в возрасте 30 лет. У него оторвался тромб

Теги сборная России происшествия Максим Ишкельдин Хоккей с мячом

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин ушел из жизни в возрасте 30 лет. 

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. 

«Сегодня утром, 5 июня, в Новосибирске на 31-ом году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России Максим Ишкельдин.

У шестикратного чемпиона мира во сне оторвался тромб», – говорится в сообщении. 

Ишкельдин в сезоне-2020/21 выступал за красноярский «Енисей», ранее играл за «СКА-Хабаровск», «Зоркий» и «Сибсельмаш». Спортсмен пять раз становился чемпионом России и дважды обладателем кубка страны.

Он восемь раз участвовал в чемпионатах мира, шесть раз становился победителем ЧМ, дважды завоевывал серебряные медали. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья