Шестикратный чемпион мира Максим Ишкельдин скончался в возрасте 30 лет. У него оторвался тромб

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«Сегодня утром, 5 июня, в Новосибирске на 31-ом году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России Максим Ишкельдин.

У шестикратного чемпиона мира во сне оторвался тромб», – говорится в сообщении.

Ишкельдин в сезоне-2020/21 выступал за красноярский «Енисей», ранее играл за «СКА-Хабаровск», «Зоркий» и «Сибсельмаш». Спортсмен пять раз становился чемпионом России и дважды обладателем кубка страны.

Он восемь раз участвовал в чемпионатах мира, шесть раз становился победителем ЧМ, дважды завоевывал серебряные медали.