Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель умер после попытки самоубийства

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, бывший вратарь сборной России Роман Гейзель умер в больнице после попытки самоубийства.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Совершил попытку самоубийства сегодня днем, скончался в реанимации», – рассказал источник.

Роману Гейзелю было 40 лет. Помимо четырех золотых медалей ЧМ, на его счету два серебра турниров.

Выступал за кемеровский (1998-2012) и новосибирский (2012-2013).

В составе «Кузбасса» четыре раза становился серебряным призером чемпионатов России и шесть раз – бронзовым, а также жважды выигрывал Кубок России.