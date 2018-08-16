Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель умер после попытки самоубийства

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Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, бывший вратарь сборной России Роман Гейзель умер в больнице после попытки самоубийства. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Совершил попытку самоубийства сегодня днем, скончался в реанимации», – рассказал источник.

Роману Гейзелю было 40 лет. Помимо четырех золотых медалей ЧМ, на его счету два серебра турниров. 

Выступал за кемеровский «Кузбасс» (1998-2012) и новосибирский «Сибсельмаш» (2012-2013).

В составе «Кузбасса» четыре раза становился серебряным призером чемпионатов России и шесть раз – бронзовым, а также жважды выигрывал Кубок России. 

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