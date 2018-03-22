Украинский гроссмейстер Богданович и его подруга найдены мертвыми в Москве

Украинский гроссмейстер Станислав Богданович найден мертвым на западе Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Тела 27-летнего Богдановича и его подруги – 18-летней Александры Вернигоры, которая также была профессиональной шахматисткой, – обнаружены в квартире на Кастанаевской улице в Москве.

«По предварительной информации, они погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты», – цитирует ТАСС источник из правоохранительных органов.

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти Богдановича и Вернигоры.

«Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в пресс-релизе СК России.

Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, а в 2017-м получил звание гроссмейстера. В начале марта он столкнулся с критикой, когда в интернет-матче между Украиной и Россией сыграл за российскую команду.

Вернигора значилась в рейтинге FIDE, но не была действующим игроком. Она училась в МГУ.