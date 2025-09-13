Оскар Пиастри о борьбе за титул с Норрисом: «Одного из нас ждет потрясающий финал сезона, другого – боль»

Пиастри пояснил, как в «Макларене» воспримут результаты сезона-2025.

Пилот «Макларена » рассказал, как в команде относятся к тому, что в конце сезона один из ее пилотов будет праздновать победу в чемпионате, в то время как второго ждет поражение.

«Мы говорили об этом немного. Не думаю, что это тема для обсуждения – она точно не входит в список важных вопросов.

Мы просто пытаемся понять, чего бы нам хотелось. Для одного из нас это будет потрясающее время, для другого – боль. Команда и Зак [Браун , исполнительный директор] очень трепетно относятся к этому вопросу, что приятно.

Так что мы немного поговорили об этом, но не думаю, что тут нужно еще что-то обсуждать», – ответил Пиастри.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами