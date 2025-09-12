Оскар Пиастри: «Макларен» заботится о моих интересах. Хочу защитить команду»

Пиастри вступился за «Макларен» на фоне обсуждения командной тактики в Монце.

Пилот «Макларена» обсудил с командой стратегию на Гран-при Италии, где уступил позицию Ландо Норрису после пит-стопов.

До остановок команда обещала Норрису не совершать «андеркат» – однако он все-таки случился из-за ошибки механиков. Потому «Макларен» принял решение о размене позициями.

«На этой неделе мы все очень хорошо обсудили – поговорили о том, как все сложилось и как можно было бы сделать все четче и лучше.

Полагаю, это своего рода часть процесса обучения. В конце концов я знаю, что команда заботится о моих интересах. И я хочу это защитить, ведь я не смогу добиться успеха без команды. Так что для меня очень важно защитить ее», – отметил Пиастри .

На вопрос о том, рассматривает ли он более жесткий подход при борьбе за чемпионство, Оскар ответил:

«Не ценой будущего успеха. Явно не так».

