0

Кими Антонелли: «Сход во второй практике негативно повлиял на гонку»

Антонелли объяснил слабый результат в Монце.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что оказался 9-м на Гран-при Италии из-за схода во второй практике.

«Трудно пропускать целую практику – особенно вторую, которая очень важна. Именно там температура трассы и времена больше всего похожи на условия в квалификации.

Также возникла проблема с длинными отрезками. Мы проезжаем их в первой тренировке, но обычно трасса еще слишком свежая, так что износ шин отличается. Вторая практика более репрезентативна.

Я не проехал длинные отрезки в важнейшей сессии. Я сделал это в третьей практике, но на «софте», что нам не очень подходило. Это очень негативно повлияло на гонку.

На «медиуме» были хорошие ощущения, на «харде» возникли трудности с задней осью. В среднескоростных поворотах у меня проявлялась нестабильность. Было трудно удержать заднюю ось», – сказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
