  • Ландо Норрис о борьбе с Ферстаппеном в Монце: «Такое мне нравится больше всего»
3

Норрис рассказал, что ему понравилась борьба с Ферстаппеном в Монце.

Пилот «Макларена» поделился мыслями о борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.

«В какой-то момент было немного жестко, но я этого ожидал. Плотная и веселая борьба. Опять же, жесткая – как и ожидалось. Мне понравилось – такая борьба нравится мне больше всего.

Было приятно побыть лидером пару кругов, но это недолго продлилось. У Макса был слишком хороший темп – особенно на первом отрезке, в первые три четверти первого отрезка.

Когда он застал меня в первом повороте, мне кажется, мы оба довольно поздно затормозили – но вписались в поворот. Было близко. В какой-то момент мне показалось, что у нас был небольшой контакт. Было жуть как близко и захватывающе. Я хотел бы, чтобы эта борьба продлилась подольше», – сказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Гран-при Италии
