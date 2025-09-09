0

Андреа Стелла: «Знал, что «Макларен» не будет доминировать в Монце»

В «Макларене» рассказали, чего ожидали от этапа в Монце.

Руководитель «Макларена» ожидал, что соперники приблизятся к «Макларену» по темпу на Гран-при Италии, но не думал, что кто-то вырвется значительно вперед.

«Что ж, должен признать, что мы ожидали, что не будем доминировать так же, как в Венгрии и Зандворте. Мы не думали, что здесь будет такой же отрыв от соперников, но полагали, что потенциально окажемся настолько же быстры, как и все остальные.

Но в квалификации «Ред Булл» был на 0,1-0,2 секунды быстрее нас. Вероятно, в гонке они еще немного увеличили отрыв и были быстрее нас. [Максу] Ферстаппену хватило темпа, чтобы обогнать Ландо [Норриса] и создать большой отрыв на первом отрезке», – сказал Стелла.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoАндреа Стелла
logoМакларен
Гран-при Италии
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
