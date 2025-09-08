  • Спортс
  • Дэймон Хилл: «Переживаю, что победу на Гран-при Италии-1993 попросят вернуть Просту»
0

Дэймон Хилл: «Переживаю, что победу на Гран-при Италии-1993 попросят вернуть Просту»

Хилл пошутил о размене позиций в «Макларене», вспомнив свою победу.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл привел в пример гонку 30-летней давности, комментируя размен позиций между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Италии.

«В 1993 году я выиграл Гран-при Италии (в том числе) потому, что двигатель «Рено» на болиде Алена Проста взорвался. Теперь я переживаю, что «Рено» попросит меня вернуть этот результат ему», – написал Дэймон.

Хилл и Прост выступали за «Уильямс» в 1993 году. В Монце Ален завоевал поул и лидировал за несколько кругов до финиша.

Британец также провел опрос:

«Что вы думаете о политике «Макларена», приказывающей гонщику пожертвовать гарантированным результатом в пользу своего соперника?»

Почти 62 процента читателей Хилла сообщили, что не одобряют такое решение, чуть менее 18 процентов признались, что их устраивает ситуация, остальные 20 процентов не определились.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Скандал в «Макларене»: приказали Пиастри пропустить Норриса. Даже Ферстаппен хихикал по радио

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
Гран-при Италии
