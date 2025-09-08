Дэймон Хилл: «Переживаю, что победу на Гран-при Италии-1993 попросят вернуть Просту»

Хилл пошутил о размене позиций в «Макларене», вспомнив свою победу.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл привел в пример гонку 30-летней давности, комментируя размен позиций между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Италии.

«В 1993 году я выиграл Гран-при Италии (в том числе) потому, что двигатель «Рено» на болиде Алена Проста взорвался. Теперь я переживаю, что «Рено » попросит меня вернуть этот результат ему», – написал Дэймон.

Хилл и Прост выступали за «Уильямс » в 1993 году. В Монце Ален завоевал поул и лидировал за несколько кругов до финиша.

Британец также провел опрос:

«Что вы думаете о политике «Макларена», приказывающей гонщику пожертвовать гарантированным результатом в пользу своего соперника?»

Почти 62 процента читателей Хилла сообщили, что не одобряют такое решение, чуть менее 18 процентов признались, что их устраивает ситуация, остальные 20 процентов не определились.

