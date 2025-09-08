Макс Ферстаппен: «Мекьес задает правильные вопросы. В Монце машина работала лучше»
Пилот «Ред Булл» поделился мнением о вкладе нового руководителя команды Лорана Мекьеса.
«До этого мы много гонок колебались при выборе настроек, выбирая довольно экстремальные варианты. Это говорит о том, что мы не контролировали ситуацию. Мы точно не понимали, что делать.
Думаю, благодаря инженерному опыту Лоран задает правильные вопросы – и это хорошо работает. Вы просто пытаетесь проанализировать уже использованные варианты, и некоторые дают определенное представление о том, в каком направлении двигаться – вот с чем мы работали.
Я почувствовал это уже в Зандворте – мы сделали ощутимый шаг вперед. И вот еще один шаг, [в Монце] машина работала еще лучше. До этого казалось, будто ты пассажир. В некоторых гонках просто не было баланса. Теперь все стало лучше, и шины тоже работали немного эффективнее», – сказал Ферстаппен.
