3

Лоран Мекьес: «Победа Ферстаппена – краткое определение совершенства»

Мекьес восхитился триумфом Ферстаппена в Монце.

Руководитель «Ред Булл» отреагировал на победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«То, что Макс сделал сегодня, невероятно. Это краткое определение совершенства. Мы думали, что это будет оборонительная гонка против «Макларенов» – и на старте так оно и было.

Мы позволили Ландо [Норрису] пройти вперед, так что пришлось атаковать. А это никогда не бывает просто, ведь мы не знали, какой у нас будет темп по сравнению с ними. Но Максу удалось совершить обгон. Он контролировал ситуацию на протяжении всей гонки – мы давно не видели такой темп», – сказал Мекьес.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
 

