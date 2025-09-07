0

Пьер Гасли: «Каждое утро делаю кофе и вижу свой трофей за победу в Монце»

Гасли поделился чувствами от победы в Монце в 2020-м.

Пилот «Альпин» рассказал о важности своей первой и единственной победы в «Ф-1», которую он одержал на Гран-при Италии в 2020 году.

«Это был поворотный момент в моей карьере и личной жизни. Каждый день я просыпаюсь и вижу свой трофей, когда делаю кофе. Это хорошая мотивация.

Каждый раз, когда я приезжаю сюда [в Монцу], то играю в гольф – как вчера. Думаю, отсюда я вижу 16-ю лунку. Я много времени провожу в окрестностях, и в голове постоянно возникают воспоминания о победе. Это придает энергии и мотивации.

Прошло пять лет, и, кажется, это довольно прилично. Очевидно, что я хочу одержать еще одну победу. Но гонка в Монце навсегда останется особенной», – сказал Гасли.  

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoАльпин
Гран-при Италии
