Пьер Гасли: «Каждое утро делаю кофе и вижу свой трофей за победу в Монце»
Пилот «Альпин» рассказал о важности своей первой и единственной победы в «Ф-1», которую он одержал на Гран-при Италии в 2020 году.
«Это был поворотный момент в моей карьере и личной жизни. Каждый день я просыпаюсь и вижу свой трофей, когда делаю кофе. Это хорошая мотивация.
Каждый раз, когда я приезжаю сюда [в Монцу], то играю в гольф – как вчера. Думаю, отсюда я вижу 16-ю лунку. Я много времени провожу в окрестностях, и в голове постоянно возникают воспоминания о победе. Это придает энергии и мотивации.
Прошло пять лет, и, кажется, это довольно прилично. Очевидно, что я хочу одержать еще одну победу. Но гонка в Монце навсегда останется особенной», – сказал Гасли.
