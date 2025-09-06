Юки Цунода: «Доказал во втором сегменте, что всегда был близок к Ферстаппену»

Цунода заявил, что всегда был близок по темпу к Ферстаппену.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Италии, где стал 10-м – но за счет штрафа Хэмилтона будет стартовать 9-м.

«Не думаю, что не выложился на максимум. В третьем сегменте я не получил слипстрим. Обычно на такого рода трассах ты хочешь получить хоть немного слипстрима – но в третьем сегменте я ехал впереди всех, хотя хотел, чтобы было наоборот.

В конце концов я доволен темпом. Я давно хотел попасть в третий сегмент, так что в целом рад.

Я в 0,7 секунды позади Ферстаппена , но я был впереди пелотона. [Если бы у меня был слипстрим], я мог бы отыграть еще несколько десятых. Фактически я доказал во втором сегменте, что всегда был близок к Максу, я был позади в 0,2 секунды», – сказал Цунода .

