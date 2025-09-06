Джеймс Воулз: «Уильямс» откатился назад после пятницы. Нужно найти лишнюю десятую»

Воулз отметил регресс «Уильямса» по ходу уик-энда в Монце.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз подвел итоги третьей практики перед Гран-при Италии – пилоты британской команды стали десятым и 13-м, хотя накануне заезжали в топ-3.

«Интересная сессия. У нас не совсем получается заставить шины работать. Борьба плотная: вчера в секунде оказались 17 болидов, а сегодня – весь пелотон.

Считаю, мы немного откатились назад. Нужно найти лишнюю десятую. Если говорить о Карлосе [Сайнсе], я ее вижу – нужно просто проанализировать данные», – отметил менеджер.

Воулз также высказался о борьбе между Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом :

«Я не верю [в разделение на первого и второго номеров]. У Карлоса и Алекса равные условия, и мы делаем все возможное, чтобы у всех были одинаковые обновления.

Безусловно, Алекс сделал шаг вперед. Карлос способен давать результат, но нужно помочь ему добиться стабильности, когда условия меняются».

