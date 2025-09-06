Гельмут Марко: «При Мекьесе в «Ред Булл» совершенно другая атмосфера»
Марко оценил обстановку в «Ред Булл» при Мекьесе.
Консультант «Ред Булл» сравнил нового руководителя Лорана Мекьеса с бывшим шефом Кристианом Хорнером.
«Мекьес – первоклассный техник, что при сложности современной «Формулы-1» большое преимущество для нас. Он ладит с людьми, в команде совершенно другая атмосфера.
Если посмотреть на опыт наших конкурентов, то мы с осторожным оптимизмом относимся к нашим шансам. Я бы сказал: посмотрим.
Это настолько трудный вопрос, ведь при новом регламенте возможно все. Будут большие сюрпризы – как позитивные, так и негативные. Я решаю мыслить позитивно», – отметил Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
