Гельмут Марко: «При Мекьесе в «Ред Булл» совершенно другая атмосфера»

Марко оценил обстановку в «Ред Булл» при Мекьесе.

Консультант «Ред Булл » сравнил нового руководителя Лорана Мекьеса с бывшим шефом Кристианом Хорнером .

«Мекьес – первоклассный техник, что при сложности современной «Формулы-1» большое преимущество для нас. Он ладит с людьми, в команде совершенно другая атмосфера.

Если посмотреть на опыт наших конкурентов, то мы с осторожным оптимизмом относимся к нашим шансам. Я бы сказал: посмотрим.

Это настолько трудный вопрос, ведь при новом регламенте возможно все. Будут большие сюрпризы – как позитивные, так и негативные. Я решаю мыслить позитивно», – отметил Марко .

