Операционный директор «Макларена» о сходе Норриса: «Команда внедрила решение, которое предотвратит повторение поломки»

В «Макларене» предприняли меры после поломки болида Норриса.

Операционный директор «Макларена » Пирс Тинн рассказал, как команда отреагировала на технический сход Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов .

«Это неудача, которая прервала длинную череду гонок без проблем с надежностью. Команда отреагировала крайне здорово и крайне прагматично: рассмотрела проблему, нашла исходную причину, разобралась в ней и произвела детали, которые должны обеспечить, что такое не повторится.

Я невероятно доволен реакцией команды и, разумеется, базы, которая сконструировала и произвела элементы. В этот уик-энд внедрено подходящее решение, которое предотвратит повторение поломки», – заявил менеджер перед Гран-при Италии .

Тинн также подтвердил, что Ландо сможет снова использовать силовую установку, с которой гонялся в Нидерландах:

«Да. Проблема, которая случилась в Зандворте, не повлияла на использование моторов на этом этапе. Мы будем распределять двигатели в зависимости от трасс так, чтобы максимально эффективно использовать их до конца сезона».

Ландо Норрис: «Стелла и Браун извинились, но сход – не их вина. «Макларен» должен гордиться 60 гонками без технических проблем»

«Мне не нужна ментальность «пошел ты на хрен». Норрис пережил синдром самозванца и идет за титулом «Ф-1»