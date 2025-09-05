Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» высокие стандарты. Команда хочет побеждать, а не приезжать второй или третьей»

Ферстаппен поделился мнением о результатах «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » сравнил ощущения от болида «Ред Булл» в 2024-м и 2025-м.

«Они отличаются. В этом году я не сталкиваюсь с такими крупными проблемами с нестабильностью. Конечно, мы не такие конкурентоспособные, как хотелось бы. Мне бы хотелось ехать быстрее – но болид не позволяет. Но управлять им не так уж ужасно.

Преимущество «Макларена »? Такова жизнь. Кто-то справился лучше нас. Все не так просто, ведь если бы было легко, то все бы могли побеждать в «Ф-1».

Это очень сложный спорт, небольшие детали могут многое изменить. Это не значит, что мы выступаем ужасно – но мы не быстрые.

Я все еще третий в чемпионате, я выигрывал гонки – но у этой команды высокие стандарты. Мы хотим побеждать, а не приезжать вторыми или третьими. Даже в 2023-м, когда мы выиграли практически все гонки, местами мы хотели справиться лучше», – сказал Ферстаппен .

