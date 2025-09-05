Босс «Либерти Медиа»: «Продам «Ф-1», если кто-то готов заплатить больше потенциального заработка»

В «Либерти Медиа» допустили продажу прав на «Ф-1» при конкретном условии.

Председатель совета директоров и крупнейший акционер «Либерти Медиа» Джон Мэлоун заявил, что компания не спешит продавать коммерческие права на «Формулу-1», так как акционеры всем довольны.

Однако при появлении достойного предложения корпорация может пересмотреть свои взгляды.

«У «Ф-1» исключено отличная экономическая структура. Она будет генерировать очень большой свободный денежный поток – возможно, со временем появятся дополнительные синергетические возможности. Это крупный бренд, который можно развивать.

«Ф-1» – публичная компания. Если кто-то захочет ее купить и будет готов заплатить за нее больше, чем та сумма, которую совет директоров считает возможным заработать, то мы ее продадим. Вот в чем суть», – сказал Мэлоун.

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!