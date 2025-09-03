Лоран Мекьес: «Скорость не может исчезнуть. «Ред Булл» поддерживает прогресс Цуноды»

Новый шеф «Ред Булл» оценил выступления Цуноды в последних гонках .

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес высказался о шансах Юки Цуноды сохранить место в команде.

«Мы не считаем, что скорость может исчезнуть. Юки отлично провел конец прошлого сезона и очень хорошо начал текущий год [вместе с «Рейсинг Буллз»].

Конечно, в первой половине сезона ему пришлось трудно – но мы следим за ним каждую гонку. В Спа он сделал большой шаг вперед. Будапешт – наш худший уик-энд, но там он был очень близок к Максу [Ферстаппену] с точки зрения темпа. Он уступил Максу полторы десятых в квалификации.

Обычно, если ты проиграл Максу полторы десятых, это означает попадание на передние ряды стартовой решетки. Но в Будапеште это означало вылет из первого сегмента. Юки постепенно прогрессирует.

Мы не спешим… Стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать наших пилотов. Мы обновили свой подход к Юки и пытаемся поддержать его прогресс», – сказал Мекьес.

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

