Тото Вольфф о Хэмилтоне в «Феррари»: «Кто думает о Шумахере и «Мерседесе»? Это не главный период его карьеры»

Вольфф рассказал, как поддержал Хэмилтона на фоне проблем в «Феррари».

Руководитель «Мерседеса » прокомментировал настрой Льюиса Хэмилтона на фоне неудачных выступлений за «Феррари».

После 12-го места в квалификации к Гран-при Венгрии британец заявил, что бесполезен и команде стоит сменить пилота.

«Я посчитал это неправильным. Сказал ему об этом тем же вечером – и потом повторил на следующий день.

Ведь он остается величайшим пилотом всех времен. Я сказал ему: «Ты когда-нибудь слышал, чтобы Майкл Джордан говорил о себе, что он бесполезен и что нужно сменить игрока? Нет».

Он не скрывает своих чувств, что хорошо. Это замечательная черта его характера – он говорит о своих эмоциях. И это делает его суперзвездой. Он испытывает эмоции и не скрывает этого.

Но в данном случае мне показалось, что на него слишком повлияла эта ужасная ситуация – потому что его слова не правда.

Если он завершит карьеру, то останется величайшим. Он уйдет, и никто не даже вспомнит, что он был в «Феррари». Кто думает о Шумахере и «Мерседесе»? Это не главный период карьеры Михаэля , так что…

Если бы у «Феррари» была лучшая машина, то Льюис – с его опытом – мог бы выиграть титул», – подчеркнул Вольфф .

