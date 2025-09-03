Тото Вольфф о Хэмилтоне в «Феррари»: «Кто думает о Шумахере и «Мерседесе»? Это не главный период его карьеры»
Руководитель «Мерседеса» прокомментировал настрой Льюиса Хэмилтона на фоне неудачных выступлений за «Феррари».
После 12-го места в квалификации к Гран-при Венгрии британец заявил, что бесполезен и команде стоит сменить пилота.
«Я посчитал это неправильным. Сказал ему об этом тем же вечером – и потом повторил на следующий день.
Ведь он остается величайшим пилотом всех времен. Я сказал ему: «Ты когда-нибудь слышал, чтобы Майкл Джордан говорил о себе, что он бесполезен и что нужно сменить игрока? Нет».
Он не скрывает своих чувств, что хорошо. Это замечательная черта его характера – он говорит о своих эмоциях. И это делает его суперзвездой. Он испытывает эмоции и не скрывает этого.
Но в данном случае мне показалось, что на него слишком повлияла эта ужасная ситуация – потому что его слова не правда.
Если он завершит карьеру, то останется величайшим. Он уйдет, и никто не даже вспомнит, что он был в «Феррари». Кто думает о Шумахере и «Мерседесе»? Это не главный период карьеры Михаэля, так что…
Если бы у «Феррари» была лучшая машина, то Льюис – с его опытом – мог бы выиграть титул», – подчеркнул Вольфф.
