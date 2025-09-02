  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Если тебя упоминают в одном контексте с Михаэлем Шумахером – это не может быть плохо»
1

Оскар Пиастри: «Если тебя упоминают в одном контексте с Михаэлем Шумахером – это не может быть плохо»

Пиастри польщен сравнениями с Михаэлем Шумахером.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что он считает сильно преждевременными любые сравнения с Михаэлем Шумахером.

Пиастри спросили, что он думает о сравнениях с семикратным чемпионом, которых он удостоился за свое умение сохранять спокойствие в любой ситуации, а также уверенно делать все необходимое, даже находясь под сильным прессингом в гонке:

«Всякий раз, когда тебя упоминают в одном контексте с Михаэлем Шумахером – это не может быть плохо. Хотя понятно, что мне предстоит преодолеть еще чертовски длинный путь, прежде чем обо мне смогут говорить в одном контексте с таким человеком, как Михаэль. Но я, разумеется, готов принять этот вызов».

Также Пиастри заявил, что не планирует действовать более расчетливо в оставшихся гонках, просто стараясь удерживать отрыв, который бы в итоге позволил ему выиграть титул:

«Нет, я так не думаю. Мне нужно продолжать атаковать, стремиться выигрывать гонки. И я бы не назвал свой отрыв комфортным. Опять же, как мы видели в воскресенье, всего один сход – и ситуация может очень быстро измениться. Особенно учитывая, что до конца сезона еще очень далеко. Так что нет, я не считаю этот отрыв комфортным».

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoМихаэль Шумахер
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Нидерландов
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
316 минут назадФото
Гюнтер Штайнер: «Возможно, «Ред Булл» следует взять Аджара, ведь больше никого нет»
31 минуту назад
Тото Вольфф о двигателе «Ред Булл»: «Все равно что попытаться покорить Эверест»
452 минуты назад
Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»
2сегодня, 08:33
Леклер одолжил телефон у фотографа после схода на Гран-при Нидерландов (RacingNews365)
3сегодня, 08:18
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 18:45
Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»
13вчера, 18:17
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
вчера, 17:10
MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
3вчера, 16:31
Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»
11вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
вчера, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото