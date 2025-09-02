Оскар Пиастри: «Если тебя упоминают в одном контексте с Михаэлем Шумахером – это не может быть плохо»

Пиастри польщен сравнениями с Михаэлем Шумахером.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, что он считает сильно преждевременными любые сравнения с Михаэлем Шумахером .

Пиастри спросили, что он думает о сравнениях с семикратным чемпионом, которых он удостоился за свое умение сохранять спокойствие в любой ситуации, а также уверенно делать все необходимое, даже находясь под сильным прессингом в гонке:

«Всякий раз, когда тебя упоминают в одном контексте с Михаэлем Шумахером – это не может быть плохо. Хотя понятно, что мне предстоит преодолеть еще чертовски длинный путь, прежде чем обо мне смогут говорить в одном контексте с таким человеком, как Михаэль. Но я, разумеется, готов принять этот вызов».

Также Пиастри заявил, что не планирует действовать более расчетливо в оставшихся гонках, просто стараясь удерживать отрыв, который бы в итоге позволил ему выиграть титул:

«Нет, я так не думаю. Мне нужно продолжать атаковать, стремиться выигрывать гонки. И я бы не назвал свой отрыв комфортным. Опять же, как мы видели в воскресенье, всего один сход – и ситуация может очень быстро измениться. Особенно учитывая, что до конца сезона еще очень далеко. Так что нет, я не считаю этот отрыв комфортным».

