Оскар Пиастри: «Медленно вкатывался в уик-энд и нашел оптимальный темп только к третьему сегменту квалификации»

Пиастри рассказал о подходе к работе на Гран-при.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри признал, что его отличительной чертой становится подход с постепенным вкатыванием и набором скорости по ходу уик-энда.

В то же время на победном Гран-при Нидерландов Пиастри, по его собственному признанию, набирал темп не так быстро, как хотелось бы, и вполне мог бы не справиться с задачей и проиграть квалификацию, а затем, возможно, и гонку.

«В этом году со мной уже несколько раз случалось подобное. Я довольно медленно вкатывался в уик-энд, но со временем набирал скорость. Разница между этим сезоном и прошлым в том, что в прошлом году я, оказываясь медленным в начале уик-энда, был медленным и в середине, и в конце.

И здорово, что сейчас мне удается найти время на круге и прибавлять в скорости по ходу уик-энда. Считаю ли я такой подход идеальным? Действую ли я так намеренно? Не всегда. Да, я стараюсь набирать ход по ходу уик-энда, но в этот раз, если честно, я надеялся, что смогу прибавить в более короткие сроки. Я же смог найти свой оптимальный темп только к третьему сегменту квалификации. При этом еще перед началом квалификации настрой у меня был далеко не самый оптимистичный», – рассказал Пиастри.

