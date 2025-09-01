5

Гюнтер Штайнер: «Для Ферстаппена хорошо, что у него нет лучшей машины»

Штайнер назвал плюсом для Ферстаппена отсутствие лучшей машины.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за борьбу с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом на старте Гран-при Нидерландов.

«На мой взгляд, это был самый захватывающий старт в этом сезоне. То, что он сделал, это просто: «Вот это да, потрясающе».

Разумеется, мы все знали, что он не мог удержать [второе место], но он по крайней мере попытался, и это здорово. Однако старт уже стал событием. Кроме того, он чуть не потерял болид», – заявил итальянец.

Штайнер также высказался о том, что эпоха «Ред Булл» закончилась:

«Считаю, хорошо, что есть перемены. Сколько лет побеждал Льюис [Хэмилтон]? Семь-восемь лет? Восемь лет доминирования «Мерседеса». Людям это довольно сильно наскучило.

У «Ред Булл» тоже было несколько лет, три-четыре года. Достаточно мощное доминирование. Теперь пришел черед «Макларена». Однажды кто-то опередит «Макларен». История циклична.

По моему мнению, для Макса тоже хорошо, что у него нет лучшей машины. Ему приходится сражаться, проявлять свои лучшие качества.

Я всегда говорю, что Макс на самом деле получает удовольствие от борьбы. Ведь в противном случае он был бы известен как человек, который выигрывает в доминирующем болиде. Это ведь не так ценно, как победы в борьбе. Но он все равно выигрывает гонки. Он побеждал в гонках в этом году – в машине, которая точно не является лучшей».

Макс Ферстаппен о борьбе с Норрисом: «Макларен» – это другая лига. Защищать позицию не было смысла»

«Оранжевая армия» Ферстаппена появилась не на «Ф-1». А за 40 лет до Макса!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
