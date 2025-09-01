Гюнтер Штайнер: «Для Ферстаппена хорошо, что у него нет лучшей машины»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за борьбу с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом на старте Гран-при Нидерландов.
«На мой взгляд, это был самый захватывающий старт в этом сезоне. То, что он сделал, это просто: «Вот это да, потрясающе».
Разумеется, мы все знали, что он не мог удержать [второе место], но он по крайней мере попытался, и это здорово. Однако старт уже стал событием. Кроме того, он чуть не потерял болид», – заявил итальянец.
Штайнер также высказался о том, что эпоха «Ред Булл» закончилась:
«Считаю, хорошо, что есть перемены. Сколько лет побеждал Льюис [Хэмилтон]? Семь-восемь лет? Восемь лет доминирования «Мерседеса». Людям это довольно сильно наскучило.
У «Ред Булл» тоже было несколько лет, три-четыре года. Достаточно мощное доминирование. Теперь пришел черед «Макларена». Однажды кто-то опередит «Макларен». История циклична.
По моему мнению, для Макса тоже хорошо, что у него нет лучшей машины. Ему приходится сражаться, проявлять свои лучшие качества.
Я всегда говорю, что Макс на самом деле получает удовольствие от борьбы. Ведь в противном случае он был бы известен как человек, который выигрывает в доминирующем болиде. Это ведь не так ценно, как победы в борьбе. Но он все равно выигрывает гонки. Он побеждал в гонках в этом году – в машине, которая точно не является лучшей».
