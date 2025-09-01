  • Спортс
Макс Ферстаппен о борьбе с Норрисом: «Макларен» – это другая лига. Защищать позицию не было смысла»

Ферстаппен не собирался бороться с Норрисом в Зандворте.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что как только оказался впереди Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов, то не намеревался жестко защищать позицию.

«Я хотел немного повеселиться. Когда я прошел его, то просто придерживался своего темпа – а это означало, что в какой-то момент Ландо снова бы оказался впереди. Это другая лига.

Нет смысла пытаться уничтожить собственную гонку жесткой обороной. Два-три круга защищать позицию изо всех сил – к сожалению, в этом не было смысла», – отметил Ферстаппен после гонка в Зандворте.  

Макс Ферстаппен: «К сожалению, у «Ред Булл» не было темпа для борьбы с «Маклареном». Второе место -очень хорошее достижение»
 

