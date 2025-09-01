Андреа Стелла: «У Норриса возникла проблема с шасси»

В «Макларене» назвали причину схода Норриса в Зандворте .

По словам руководителя «Макларена », в команде выяснили, из-за чего Ландо Норрис сошел на Гран-при Нидерландов .

«Мы обнаружили проблему с шасси. Мы проведем полный осмотр, прежде чем отправиться на этап в Монце. Для команды это первая техническая проблема после долгого периода безупречной надежности», – сказал Стелла.

Андреа Стелла об участии Норриса в борьбе за титул: «Все 100%, без сомнений, никаких колебаний»

