Андреа Стелла: «У Норриса возникла проблема с шасси»
В «Макларене» назвали причину схода Норриса в Зандворте .
По словам руководителя «Макларена», в команде выяснили, из-за чего Ландо Норрис сошел на Гран-при Нидерландов.
«Мы обнаружили проблему с шасси. Мы проведем полный осмотр, прежде чем отправиться на этап в Монце. Для команды это первая техническая проблема после долгого периода безупречной надежности», – сказал Стелла.
Андреа Стелла об участии Норриса в борьбе за титул: «Все 100%, без сомнений, никаких колебаний»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
